Trevisotoday.it - Asciugatrice va in corto circuito, incendio devasta una casa colonica

Leggi su Trevisotoday.it

Dalle 12:45, di giovedì 19 dicembre, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Parisotti ad Asolo per l’di una porzione di una: nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme hanno interessato una parte delladisabitata, utilizzata come appoggio e.