Arezzonotizie.it - Arezzo, un'eliminazione che brucia. E' una stagione da montagne russe

Leggi su Arezzonotizie.it

PECCATO - E' andata male, stavolta anche in modo cruento. L'non meritava di perdere e la partita si stava incanalando verso i tempi supplementari. La differenza l'ha fatta Lescano, uno che da sei stagioni consecutive va in doppia cifra in serie C e che quest'anno in mezzo campionato è già.