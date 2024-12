Casertanews.it - Appello del Comune a non usare i botti a Capodanno

In vista del 31 dicembre, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non utilizzare iper festeggiare il nuovo anno, ricordando che esiste un apposito Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di “accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico.