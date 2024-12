Liberoquotidiano.it - Andreatta: Ascani, 'grazie a lui scelta cattolici democratici per centrosinistra'

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "A me pare di poter dire, non temendo di essere smentita, che senza Nino, dopo il terremoto della Prima Repubblica e il tracollo della Dc, probabilmente non avrebbero maturato ladel. E soprattutto che senza di lui non avrebbe visto la luce l'Ulivo, che io considero davvero una grande 'invenzione' politica". Lo ha detto Anna, cicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo alla presentazione del numero della rivista 'Arel' su Nino. "E non parlo di forma, di contenitore, ma di idealità, della possibilità chee altri videro e perseguirono, di unire le culture popolari e riformiste di centro e di sinistra chiudendo la lunga stagione che le aveva viste contrapposte e, ancora più importante, di consentire attraverso la 'contaminazione' tra cultura cattolico-democratica, socialista, laica, ambientalista la nascita del Partito democratico.