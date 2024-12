Fanpage.it - Andrea Poloni morto di malaria, la compagna: “Era partito senza profilassi, continueremo i suoi progetti”

Leggi su Fanpage.it

Parla ladi, il 55enne di Trevignano (Treviso)didopo essere tornato da un viaggio in Congo: "Non posso pensare che non c’è più. Eravamo qui per portare avanti progetti umanitari".