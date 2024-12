Amiloidosi cardiaca, via libera europeo a trattamento con acoramidis

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione alla commercializzazione di, una piccola molecola selettiva somministrata per via orale, che stabilizza la transtiretina (TTR), nell’Unione Europea (UE). Questa molecola è indicata per i pazienti adulti affetti da cardiomiopatia amiloide da transtiretina (ATTR-CM), una malattia progressiva e fatale che si presenta come una cardiomiopatia infiltrativa e restrittiva che porta all’insufficienza. In vitro,ha dimostrato di stabilizzare quasi completamente la TTR. Nel corso dello studio di Fase III ATTRibute-CM,ha evidenziato chiari benefici sugli endpoint cardiovascolari.Il parere positivo del CHMP riguardosi basa sui risultati dello studio cardine ATTRibute-CM.