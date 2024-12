Ecodibergamo.it - Alberghi, un Capodanno da tutto esaurito. «Non è iperturismo: solo effetti positivi»

CONFCOMMERCIO. Dicembre in lieve calo dopo il 2023 da record, ma capoluogo e Valli gettonati a cavallo del veglione. È un bene per 8 operatori su 10: «L’impatto dei visitatori non mette in crisi i servizi ai cittadini, come in altre realtà».