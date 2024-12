Baritoday.it - Al via i lavori per la Casa di Comunità a Noicattaro: "Ambulatori e assistenza di prossimità"

Una ex scuola dell'infanzia ospiterà ladelladi, nel Barese. L'edificio, messo gratuitamente a disposizione dell'Asl Bari da parte del Comune nojano, si estende su 800 mq e sarà trasformato in una struttura polifunzionale in linea con gli investimenti della Missione 6 –.