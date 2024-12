Ilrestodelcarlino.it - Al Tortellante il pranzo degli auguri della nostra redazione

Unspeciale, ieri, per lade ’Il Resto del Carlino di Modena’ che si è riunita nella sede delin vista delle festività natalizie. Una occasione per scambiarsi gli, valorizzando il legame con i tanti collaboratori sul territorio, e anche per premiare una realtà importante nel campo del sociale. Con il suo laboratorio di tortellini e i progetti di autonomia, ilrappresenta un esempio di eccellenza nell’inclusione lavorativa delle persone con autismo, valorizzando la cucina tradizionale. Sono stati proprio i tortellini i protagonisti del menù in un ambiente conviviale. All’accoglienza, la presidente dell’associazione Erika Coppelli, che ringraziamo per l’ospitalità.