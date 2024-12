Torinotoday.it - "Aerial Circus" al Teatro della Concordia, un evento per il 40esimo anniversario del Cirque du Soleil

Leggi su Torinotoday.it

Venerdì 20 dicembre alle 21 aldi Venaria Rteale, va in scena. In occasione deldeldu, gli allievi amatorialiScuola di Circo FlicReale Società Ginnastica di Torino, portano in scena “”, uno.