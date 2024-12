Anteprima24.it - Acqua, emergenza senza fine: città e mezza Irpinia a secco

Tempo di lettura: 4 minutiCausa rotture su condotta adduttrice DN 700 in agro di Montemarano, l’erogazione idrica al servizio dei serbatoi di quasi 40 Comuni è sospesa.Lo rende noto la società Alto Calore servizi: “I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. Stante la indisponibilità della risorsa idrica, aldi garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 del 19.12.2024 alle 6.00 del 20.12.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione”.I Comuni interessati sono:Comuni di: AVELLINO (serbb.