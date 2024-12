Quotidiano.net - Accenture e Iccrea: Joint Venture per la trasformazione digitale delle banche cooperative

Leggi su Quotidiano.net

"Stiamo collaborando con il gruppo, il più grande gruppo bancario cooperativo d'Italia, attraverso unacon la sua controllata Ii, in un percorso diper supportare oltre 100affiliate nella loro crescita". E' quanto ha affermato la Ceo diJulie Sweet presentando i risultati del gruppo nel primo trimestre dell'anno 2024-2025 chiusi con un aumento dei ricavi a 17,69 miliardi (+9%). "Insieme, aiuteremo il gruppoa ridurre i costi, migliorare l'efficienza e promuovere l'innovazione. Questo consentirà al gruppo di essere più competitivo e portare nuovi prodotti e servizi sul mercato in tempi più rapidi" ha detto precisando come "i nostri servizi gestiti modernizzeranno la piattaforma IT e migreranno le applicazioni al cloud, migliorandone resilienza, stabilità e qualità del servizio.