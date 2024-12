Foggiatoday.it - A Zapponeta torna il Presepe vivente

Leggi su Foggiatoday.it

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 18.30 in via Michele Zezza, ci sarà una delle iniziative più attese nel calendario degli eventi natalizi. In uno spirito di rinnovato fermento comunitario che vede la collaborazione tra Comune, Parrocchia e Comitato Eventi, ci sarà terza edizione del