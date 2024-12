Riminitoday.it - A Viserba ha aperto il nuovo supermercato, il taglio del nastro affidato agli assessori

Leggi su Riminitoday.it

Aldi, parte del Gruppo Aldi Sus, realtà multinazionale di riferimento della grande distribuzione organizzata, ha inaugurato giovedì, 19 dicembre, unnegozio a Rimini, in via Amati angolo via Marconi, alla presenza degliFrancesca Mattei, Mattia Morolli e Juri Magrini. Il punto.