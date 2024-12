Lapresse.it - A Striscia la Notizia clamoroso fuorionda tra i conduttori di ‘4 di sera’

Il Natale si avvicina, ma nello studio del programma ‘4 di(Rete4) il clima è ben lontano da quello delle feste. Questa seralatrasmetterà undeiRoberto Poletti e Francesca Barra che battibeccano prima di andare in onda. “Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima”, si è lamentata ad alta voce Barra dietro le quinte del programma, riferendosi a un atteggiamento a suo dire poco rispettoso del co-conduttore Roberto Poletti. E lo sfogo non è finito qui: “Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo”. Ma cosa avrà fatto Poletti per farla innervosire? La risposta questa sera a ‘la’ (Canale 5, ore 20:35).