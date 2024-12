A Sinfonia il premio nazionale per l’Innovazione 2024 al Salone Margherita

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato consegnato a Regione Campania ea So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità – ilper, in una cerimonia svoltasi al teatrodi Roma. La candidatura è partita dal Dipartimento della funzione pubblica. Il riconoscimento, con il patrocinio del presidente della Repubblica, è gestito da Cotec – Fondazione per, per mettere in evidenza le migliori iniziative all’avanguardia del Paese. La Campania è risultata vincitrice delAgenda digitale 2023, nella categoria Agende digitali Regionali, con l’iniziativa, la piattaforma di supporto per l’intero Servizio Sanitario Regionale della Campania , che consente l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari tramite un unico portale online, in grado di centralizzare tutte le offerte dei relativi servizi, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti e migliore la qualità del servizio reso in ambito sociosanitario.