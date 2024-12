Feedpress.me - Zelensky: non abbiamo le forze per riprendere Crimea e Donbass, la diplomazia come unica speranza

L’Ucraina attualmente non hasufficienti per riconquistare ile lacon mezzi militari, pertanto conta sulla. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista a Le Parisien , ripresa da Rbc Ukraina. «Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi. Nonla forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica.