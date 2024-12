Ilgiornaleditalia.it - Volley: Mondiale per Club donne. Milano ko 3-0 contro Tianjin

Per Egonu e compagne decisiva la terza gara,le egiziane dello Zamalek. ROMA - Battuta d'arresto nella seconda uscita per la Numia Veronelperfemminile, in scena ad Hangzhou, in Cina. Paola Egonu, Alessia Orro e compagne, vicecampionesse continentali, si sono arr