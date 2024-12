Strumentipolitici.it - Vittime della propaganda di guerra

George Orwell affermava che laè veramente un’arma, come lo sono i cannoni e le bombe. Dunque imparare a difendersi è importante esattamente come trovare un riparo contro un attacco aereo. Eppure oggi non ce ne accorgiamo.Da un recente sondaggioGhisleri emerge infatti che il 52% degli intervistati pensa che il conflitto tra Russia e Ucraina non possa allargarsi e coinvolgere l’Europa. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni, addirittura il 50% dei giovani italiani crede che le minacce di Mosca siano soltanto. È ovvio che queste persone non comprendono fino in fondo la serietà del momento che stiamo vivendo. Sono anche lorotipica comunicazione di, che tende a modificare in modo unilaterale le informazioni a proprio uso e consumo.I cittadini che guardano i telegiornali e i talk show e che leggono i quotidiani stanno subendo un bombardamento mediatico.