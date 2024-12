Calcionews24.com - Vinicius vince il The Best FIFA Men’s Player: «Hanno provato a screditarmi, ma sono il migliore al Mondo!»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole diJr. dopo la vittoria del The, premio dellaal miglior giocatore della stagione: le sue parole Ieri sera a DohaJr. ha vinto il The, il premio individuale dellaper il miglior calciatore della stagione, secondo per prestigio dietro al .