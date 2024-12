Veneziatoday.it - Via Piave si veste di Natale con 30 stand di artigianato e prodotti enogastronomici

Leggi su Veneziatoday.it

Con "ViaChristmas Edition", un’edizione speciale dedicata al, torna domenica 22 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno del format e si intreccia, in un percorso ideale, ai tanti appuntamenti natalizi in programma nel cuore di Mestre.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp.