Via alla prevendita C’è grande attesa

La trasferta di Ascoli è tra le più attese del campionato dai tifosi della Spal, che si stanno mobilitando per seguire la squadra di Dossena allo stadio Del Duca nonostante la programmazione della partita non certo favorevole. Ladei biglietti per il settore ospiti è attiva e proseguirà fino alle 19 di domani sul sito di Ticketonepagina riservata. Attenzione però alle restrizioni: i residenti nella provincia di Ferrara possono acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti (565 posti) ma soprattutto solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Spal Card. Il biglietto costa 14 euro (prezzo unico). Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto in alcun settore. I tifosi biancazzurri possono acquistare il tagliando qui: TicketOne e tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31.