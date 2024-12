Quotidiano.net - Verso la manovra. L’ultimo sì arriverà dopo Natale. Stop agli aumenti in autostrada

Leggi su Quotidiano.net

Il tira e molla sulle modifiche allaè terminato solo a tarda sera,una nuova notte di trattative fra partiti della maggioranza, con l’opposizione sul piede di guerra per le norme che ritoccavano al rialzo lo stipendi dei ministri non parlamentari. Ma la tensione resta alta anche sui tempi per l’approvazione. Il governo punta al primo via entro oggi con voto finale in Aula giovedì su un testo blindato dalla fiducia. Ma è sempre più probabile chesì del Senato arrivi, fra il 27 e il 28 dicembre, a un passo dall’esercizio provvisorio. Intanto, salta l’aumento dell’1,8% per i pedaggili nel 2025. C’è un emendamento della Lega che incrementa di 1,4 miliardi, rispetto11,6 previsti dalla scorsa legge di bilancio, la dote fino al 2032 per il Ponte sullo Stretto di Messina.