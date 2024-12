Ilrestodelcarlino.it - Verso il controllo di vicinato: sala gremita per l’incontro pubblico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sede degli alpini di Viano lunedì sera ha ospitato un incontro suldi. Più di 80 cittadini hanno partecipato alla serata dimostrando grande interesse per un progetto che punta a rafforzare la sicurezza e il senso di comunità nel territorio. L’iniziativa rappresenta il primo passola firma del protocollo con la Prefettura che formalizzerà l’adesione del Comune di Viano a questa rete di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Ildiè stato presentato come un sistema efficace per prevenire furti e attività criminali. Non si tratta di organizzare ronde o sostituirsi alle forze dell’ordine, ma di creare una rete di vicini attenti per segnalare situazioni sospette. Ad aprire la serata è stato il sindaco Fabrizio Corti. Sono intervenuti Italo Rosati (comandante polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia), Robert Barbieri (ideatore del circuito Sicure) e Marco Capriglio che ha presentato i risultati di una ricerca sul campo.