Genovatoday.it - Vede la polizia e nasconde la droga sul terrazzo, gli agenti salgono e lo arrestano

Leggi su Genovatoday.it

Accortosi della presenza dei poliziotti nei pressi del palazzo, ha nascosto velocemente una scatola dentro un armadio posto suldella sua abitazione. Gli operatori sono quindi saliti in casa del ragazzo e, dopo averlo identificato come persona con precedenti specifici per spaccio, hanno.