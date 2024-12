Quicomo.it - Valle Intelvi: tradizione e innovazione per una fuga glamour tra artigianato, natura e gusto

Leggi su Quicomo.it

La Val d'è una destinazione che non smette di sorprendere: un luogo dove il passato si intreccia al futuro, offrendo esperienze su misura per chi cerca emozioni vere e ricercate sia dal punto di vista turistico che per quello professionale. E grazie al Bando Borghi, finanziato dall'Unione.