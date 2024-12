Agi.it - Valditara vs Lagioia, dai social alle carte bollate

Leggi su Agi.it

AGI - Da un post sui. Si può sintetizzare cosi' la vicenda che vede protagonisti Giuseppee Nicola. Lo scrittore, dal suo profilo Instagram, ha fatto sapere di essere stato "cordialmente querelato per diffamazione dal ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe". "La mia colpa - ha spiegato - consisterebbe nell'aver criticato mesi fa, alla trasmissione 'Che sarà'' di Serena Bortone su Rai3, lo stile di un suo tweet, scritto a mio parere molto male sulla limitazione degli stranieri nelle classi italiane. Quel tweet - ha precisato - fu attaccato da tantissime persone in quei giorni per la sua nebulosità, con toni ben più aspri del mio. Ma il ministro decide di querelare me". Sul fatto si scatena la polemica. "Chiediamo al ministroe alla presidente Meloni se esista ancora in questo Paese la libertà di manifestare il proprio pensiero.