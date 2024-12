Ilrestodelcarlino.it - ’Unione Campanari Reggiani’, lezione all’asilo

La magia delle campane. Nei giorni scorsi, lReggiani ha svolto un laboratorio rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia ’Divina Provvidenza’ a Sabbione, trascorrendo una mattina alternativa. Un laboratorio in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di ascoltare e sperimentare il suono delle campane, toccare i diversi materiali: il suono e le vibrazioni del metallo hanno stimolato in loro la curiosità di provare le piccole campane. E per chiudere in bellezza si è svolto l’ascolto di suonate tradizionali reggiane della vicina chiesa di Sabbione. "È stata la prima volta – dice il presidente dellStefano Fantini, conduttore del laboratorio a scuola – che proponevamo un laboratorio a bimbi piccoli; siamo stati contattati da alcune insegnanti perché, a Sabbione, a fianco della scuola c’è la chiesa e i bimbi sentono tutti i giorni il suono delle campane rivolgendo il naso all’insù.