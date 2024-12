Ilgiorno.it - Un progettista meccanico e un collega per l’elettrico

Grande azienda del settore consulenza ingegneristica ricerca 1per realizzazione di rilievi su veicoli e studi di fattibilità lavorando a stretto contatto con l’officina e la produzione, realizzazione della distinta base, progettazione meccanica dei componenti per proteggere le parti del veicolo, produzione e aggiornamento della documentazione tecnica. Si richiede diploma in ambito, pregressa esperienza comecon conoscenza del programma Solidworks e buon utilizzo di Autocad. Si offre contratto a tempo indeterminato. Rif. 14DEC242. La stessa azienda ricerca anche 1elettrico. Si offre contratto a tempo indeterminato. Rif. 15DEC242. Inviare in entrambi i casi candidature con cv allegato a [email protected]