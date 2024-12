Messinatoday.it - Un grande presepe abbellisce l'atrio della stazione centrale

Leggi su Messinatoday.it

Laferroviaria come luogo attrattivo per le città ma anche un luogo dove creare momenti di cultura e condivisione. In quest'ottica, alladi Messina, è stato realizzato il, per accompagnare viaggiatori e turisti durante le festività natalizie. Un ulteriore.