Un assistente all’ufficio acquisti

Per azienda in Arcore di impianti per la combustione si cerca 1ufficioper redazione ordini, gestione logistica interna ed esterna, predisposizione documentazione trasporto. Si richiede diploma di maturità, inglese sufficiente e buona conoscenza Office. Contratto a tempo determinato. Cv a [email protected] , rif. 30NOV2410.