Lapresse.it - Ue, Aurigemma: “Da Regione Lazio corsi formazione personale amministrazioni per bandi europei”

“Oggi partiamo con una iniziativa che rende operativo lo Sportello Europa cominciando a formare i dipendenti delle variecomunali, provinciali o delle comunità montane non solo sulladeima anche ad avere un ruolo attivo nell’indirizzare le risorse europee su problematiche concrete del nostro territorio”. È quanto spiega Antonello, presidente del Consiglio regionale del, in una conferenza stampa alla Pisana.“Noi abbiamo 378 comuni su un territorio che ha problematiche diverse. Abbiamo superato importanti sfide come quella pandemica, energetica, ci aspettano altre importanti sfide come quella dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale così come ci stiamo preparando per il Giubileo 2025 dove vorremmo coinvolgere l’intera”, ha aggiunto