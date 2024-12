Imolaoggi.it - Ucraina, Rutte: “se parliamo di pace ora, agevoliamo i russi”

Gli ucraini “hanno bisogno di più supporto per assicurarsi che possano entrare (in eventuali negoziati) in una posizione di forza e per essere in grado di ridurre ciò che sta accadendo in questo momento” Lo ha detto il segretario generale della Nato Markdopo l’incontro con il presidente lituano Gitanas Nauseda. “Credo che dovremmo.