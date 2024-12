Quotidiano.net - Uccise la ex nel sonno, confermati 24 anni in appello

La Corte d'di Milano ha confermato la condanna a 24di carcere per Zakaria Atqaoui, già condannato in primo grado per aver ucciso, nel luglio 2023, la ex fidanzata Sofia Castelli, 20, dopo averla aspettata chiuso in un armadio per poi accoltellarla nel, in casa sua a Cologno Monzese (Milano). La decisione è stata presa dopo una breve camera di consiglio dalla Corte che si era riunita oggi per la prima udienza.