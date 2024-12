Infobetting.com - Tottenham-Manchester United (EFL Cup, 19-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

hanno festeggiato rispettivamente una vittoria per 5-0 al St. Mary’s e un ben più importante 2-1 all’Etihad, in un derby vinto nel finale contro un Man City suicida, ma la loro posizione nella classifica di Premier League impone loro di non snobbare troppo questa partita. Le posizioni che portano in Europa .InfoBetting: Scommesse Sportive e