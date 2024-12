Sbircialanotizia.it - Torna dal Congo e muore, Spallanzani: “Malaria nel sangue”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ciriani: "Il ministero monitora la situazione ed eventuali nuovi casi"neldel 55enne di Trevignano (Treviso) morto dopo essere rientrato da un viaggio in. La conferma arriva dall'Inmidi Roma che in una nota spiega come "i campioni disono stati analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni attraverso .