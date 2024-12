Quotidiano.net - Torna dal Congo e muore: Rocca, da primi esami è malaria

"Non sono ancora terminati tutti gli, ma iriscontri portano ad un caso die non a virus sconosciuti. Ovviamente glivanno approfonditi e sono in corso ulteriori verifiche". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco, a margine della presentazione dei bus Cotral, interpellato in merito agli accertamenti in corso all'Istituto Spallanzani, per capire l'origine della malattia che ha causato il decesso del 55enne rientrato recentemente da un viaggio in. "I campioni di laboratorio vanno processati, lavorati, alcunisi fanno immediatamente per altri può servire qualche ora in più", ha spiegato