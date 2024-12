Bresciatoday.it - Torna a casa dal lavoro e si schianta con un camion: è morto in ospedale

Non è sopravvissuto al tremendo impatto in cui era rimasto coinvolto lunedì pomeriggio in autostrada, sulla A4 Milano-Brescia tra i caselli di Palazzolo sull'Oglio e Seriate, in direzione Milano: la vittima è il 54enne Fausto Raffaele Conca di Lissone, provincia di Monza e Brianza. Dipendente di.