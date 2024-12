Calcionews24.com - Torino, Cairo ricorda Mihajlovic: il messaggio del presidente granata per l’ex allenatore

Leggi su Calcionews24.com

Urbanohato Sinisa, ildel patron delall’indomani del ricordo della scomparsa delQuella del 16 dicembre non è stata una giornata come tutte le altre per la Serie A e il calcio italiano più in generale. Lunedì è infatti coinciso con l’anniversario della triste scomparsa di Sinisa .