Vanityfair.it - Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma. Il commento di Giulia De Lellis: «Non si censura la musica»

Il rapper, prima invitato e poidall'Amministrazione Gualtieri per i testi delle sue canzoni, spesso a sfondo misogino, ha ricevuto il supporto della compagna, che su Instagram cita Robert Frost e commenta: «Qualcosa non va, qualcosa manca, in chi vuole far tacere uno che canta»