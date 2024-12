Terminator – Destino oscuro | dal cast ai sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalailesulQuella diè una delle saghe fantascientifiche più note di sempre, e ancora oggi i primi duesono considerati degli imprescindibili capisaldi di tale genere. Negli anni, infatti, l’universo e i personaggi qui rappresentati sono diventati parte della cultura popolare, la quale non è mai più stata la stessa dopo la loro uscita. Il secondo, in particolare, è unanimemente indicato come il vero capolavoro della saga, ricco di azione, una grande messa in scena ed effetti speciali estremamente innovativi. Dopo iLe macchine ribelli (2003), Salvation (2009) e Genisys (2015), nel 2019 è arrivato in sala(qui la recensione).Sesto capitolo della saga, questo vede il ritorno di James Cameron, regista dei primi due, qui in chiave di produttore.