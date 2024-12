Quotidiano.net - Teo Mammucari si ferma: stop a tv e tour teatrale dopo ‘Belve’

Teosi. Una scelta inevitabile, vista la bufera che lo ha travoltoi pochi minuti di show aal cospetto di Francesca Fagnani. Una bufera dalla quale di fatto ha scelto di farsi travolgere, visto che era prevedibile che un momento di tv del genere non sarebbe passato inosservato. Soprattutto in un momento storico nel quale le gogne mediatiche passano soprattutto per i social network e non hanno filtri. “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per ile mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima” ha annunciato Teoattraverso un laconico comunicato.la brutta parentesi televisiva che lo aveva visto abbandonare lo studio del programma di Raidue pochi minutil’inizio dell’intervista con la giornalista Francesca Fagnani,aveva raccontato a Selvaggia Lucarelli il difficile momento che sta attraversando: “Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene", raccontando poi che la messa in onda diha coinciso con uno scossone nella sua vita.