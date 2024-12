Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Sinner inizia il 2025 il 7 gennaio con esibizione con Popyrin

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il numero uno al mondo in campo nell'Opening week degli Australian Open. ROMA - Jannikinizierà ilil 7. Non sarà una partita ufficiale ma un'con Alexei, in scena al Melbourne Park alle 6 del mattino ora italiana, nell'ambito della Opening week degli Australian