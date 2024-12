Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Australian Open. Ad Halep wild card per le qualificazioni

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La rumena dopo la squalifica per doping torna sui grandi palcoscenici. ROMA - Simonatorna sui grandi palcoscenici internazionali. La rumena, 33enne, sarà al via delledegli, in scena a gennaio. Lata nata a Costanza, sospesa per doping da ottobre 2022, ha