Tendenze della moda maschile secondo la parole del nostro protagonista del mese Vincenzo Di Luca influencer

Leggi su Mondouomo.it

Per l'approfondimento mensilenostra rubrica Parola ai Protagonisti, abbiamo avuto il piacere di intervistaredifollower (qui il suo profilo Instagram), per discutere delleche hanno caratterizzato quest'anno e delle aspettative per il prossimo Pitti Uomo 107, che si terrà a Firenze dal 14 al 17 gennaio 2025.