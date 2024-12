.com - Telepass lancia “Park & Charge” all’aeroporto di Roma Fiumicino

(ITALPRESS) – Accesso semplificato e dedicato ai clientiche vogliono parcheggiare e allo stesso tempo ricaricare la loro auto elettrica o ibrida presso l’aeroporto di. E’la nuova soluzione che– leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – hato – in collaborazione con Aeroporti di– per i propri clienti nel principale hub aeroportuale della Capitale, in vista delle partenze per le prossime festività.Gli utentipotranno lasciare la propria auto in sosta all’interno di un’area di parcheggio a loro dedicata e contestualmente ricaricare le auto elettriche o ibride plug-in durante il viaggio aereo, con un’esperienza semplice e completamente digitale. Presso l’edificio Multipiano B (fronte Terminal T1/T3) dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” al piano 1 – che dispone di un parcheggio elettrificato di 74 stalli – i clientipotranno usufruire di 32 posteggi riservati a loro uso esclusivo.