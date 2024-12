Genovatoday.it - Superenalotto, giocata vincente in una tabaccheria di Sampierdarena

Leggi su Genovatoday.it

Liguria protagonista in occasione del concorso deldi martedì 17 dicembre 2024. Come riporta Agipronews, un giocatore di Genova ha centrato un '5' da 26.953,56 euro.La schedaè statapresso il punto venditaCaviglia, situato in Dottesio 25 rosso.