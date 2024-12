Sudcorea il presidente Yoon non si presenta all’interrogatorio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non si èto per l'interrogatorio sul tentativo di imporre la legge marziale in Corea del Sud ilSuk Yeol, 'sospeso' nei giorni scorsi dall'incarico. Voleva sentirlo la squadra investigativa composta da Polizia, Ufficio per le indagini sulla corruzione di funzionari di alto livello e nucleo investigativo del ministero della Difesa, .