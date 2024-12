Stellantis Elkann andrà in Parlamento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.41 Il presidente diJohnha annunciato al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che parteciperà all'audizione innelle commissioni che lo hanno convocato in merito all'evoluzione del settore automotive in Europa e in Italia. La comunicazione da parte dia Fontana è avvenuta nell'ambito di una telefonata definita "cordiale". La data dell'audizione non è stata ancora concordata, verrà fissata in seguito e slitterà al nuovo anno.