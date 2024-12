Quotidiano.net - Stabilità delle Borse in Europa: attesa per la decisione della Fed sui tassi d'interesse

Dopo quattro sedute in calo la serie negativa si interrompe e, inFed suid', leinhanno ritrovato la. Il risiko bancario catalizza l'attenzione e non solo a Milano (+0,25%): sugli scudi si sono mantenute Unicredit (+1,3%) e Commerzbank (+2,45%) mentre Banco Bpm ha perso lo 0,7% e Mps è salita ma con maggior cautela (+0,3%). Credit Agricole ha guadagnato lo 0,5% dopo la nomina di Olivier Gavalda in sostituzione dell'amministratore delegato Philippe Brassac. L'indice Stoxx Europe 600 è salito dello 0,2% circa alla chiusura, con Parigi in rialzo dello 0,26%, Londra piatta (+0,05%) e Francoforte che tiene (-0,02%). Oltre al settore bancario, hanno sovraperformato anche i tecnologici e gli energetici mentre i minerari e i titoli chimici sono stati i più deboli.